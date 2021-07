Fantastiche presenze nel trailer di Cortisonici Film Festival 2021

Fantastiche presenze animano i Giardini Estensi di Varese per il trailer di Cortisonici Film Festival, in linea con il tema della sezione “Focus” che il festival varesino dedicherà al cinema fantastico contemporaneo.

A realizzare il trailer quest’anno eccezionalmente in animazione, Gabriele Calvi, classe 1988, Graphic e Motion Designer freelance che propone una grafica animata caratterizzata da uno stile pulito e geometrico. Dopo aver studiato Design della Comunicazione presso il Politecnico di Milano, comincia a realizzare prodotti audiovisivi per agenzie e clienti italiani e internazionali; nel 2020 pubblica il suo primo videoclip musicale “Vanitas”, interamente realizzato in motion graphics per la band danese Town Portal. Il video ottiene diversi riconoscimenti, tra cui lo Staff Pick di Vimeo.

Il focus sul cinema fantastico contemporaneo aprirà mercoledì 25 agosto alle ore 21 la 18° edizione del festival varesino che si terrà anche quest’anno sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi, mentre da giovedì 26 al 28 agosto sempre alle 21 spazio al Concorso Internazionale, altre proposte fantastiche e la tradizionale nottata Inferno. Un’edizione concentrata ma con tutta la bellezza di sempre: tutte le informazioni e il programma completo da fine luglio su www.cortisonici.org.