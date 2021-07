A fine agosto torna a Gallarate la mostra mercato del disco

L’associazione culturale Rock Paradise in collaborazione con il locale My Way, Grooverecords1 e Rock Paradise Store organizza il 29 agosto la Mostra mercato del disco a Gallarate.

Parteciperanno oltre 20 espositori, con migliaia di dischi in vinile, Cd e Dvd musicali, e si potranno scambiare i propri dischi e Cd.

Ingresso libero e ampio parcheggio gratuito, oltre al servizio bar per colazione e pranzo.

La mostra si terrà dalle 10 alle 18 in via Lario 47, nella sede del locale My Way, e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

Per informazioni: SMS 338.4273051 – email: epplus@yahoo.it

Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco