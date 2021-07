Fumetti, animazione e manga: a Laveno Mombello arriva ComicSponde

Si chiama ComicSponde il festival che si terrà a Laveno Mombello, dando spazio all’arte del fumetto, della game art e dei videogame con incontri, laboratori, performance e molto altro, a partire dal 10 luglio. Gli appuntamenti si terranno in diverse località del paese, da Villa Frua a Villa Fumagalli, dal Museo Internazionale della Ceramica all’Hotel De Charme, permettendo agli ospiti di scoprire luoghi bellissimi, affacciati sul Lago Maggiore.

Il festival ComicSponde è organizzato dall’amministrazione comunale con QAccademy, una realtà di Roma e vede la direzione artistica di Debora Ferrari e Luca Traini, fondatori di Game Art Gallery. In programma c’è un palinsesto originale che vede la contaminazione tra linguaggi diversi: sono infatti previste una serie di attività che spaziano dalle mostre collettive di autori di fumetti e illustratori, a incontri tematici e teamwork in cui sarà possibile sperimentare le varie tecniche insieme a disegnatori e game artist famosi.

Il programma avrà inizio il 10 luglio per poi proseguire per tutti i fine settimana del mese. Si parte con una anteprima all’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago dove si terrà la inaugurazione della mostra personale di Nicola Perucca “Città librerie e altre storie”con illustrazioni, acquarelli, disegni. Lo stesso giorno, al MIDeC di Cerro-Laveno Mombello, si terrà il laboratorio per bambini dal titolo “I pesciolini di Biancini “ con Sarah Dalla Costa.

Il fine settimana successivo, sabato 17 luglio, alle 11, a villa Frua è prevista la conferenza dei direttori artistici del festival sulle tematiche di valorizzazione del fumetto in Italia. Si apre quindi la mostra sul Weekend degli Umoristi (il festival che dal 1981 al 2002 si è tenuto a Laveno creato da Camillo Roi, padre di Corrado Roi disegnatore di Dylan Dog), e si terrà l’incontro con il regista Giorgio Ghisolfi. Si continua quindi con un programma intenso tra visual photografy e performance.

«ComicSponde propone un programma ampio che vuole contribuire a rilanciare l’offerta turistico e culturale del territorio – spiega Mario Iodice, vicesindaco di Laveno Mombello -. Coinvolge una rete di partner territoriali e nazionali che vuole posizionare la manifestazione come punto di riferimento di comics e dintorni in un ambito geografico particolarmente strategico per Laveno Mombello e il Lago Maggiore».

Coloro che parteciperanno al festival potranno infatti, usufruire di alcune convenzioni con ristoranti e strutture ricettive convenzionati nell’evento ( https://comicsponde.eventbrite.it).

Inoltre, gli esercenti del paese allestiranno le loro vetrine e il pubblico potrà cercare quelli con la vetrofania che permetteràa chi fa acquisti di utilizzare lo scontrino per ottenere il 50% di sconto sull’acquisto dell’artbook di ComicSponde edito da TraRari TIPI nella collana Game Culture Book che si potrà trovare in mostra.

ESPOSIZIONI IN PROGRAMMA

Sabato 17 luglio, ore 18 apertura con le autorità, i curatori e gli artisti della mostra “Simposio della Neoludica” in Villa Frascoli Fumagalli tavole e quadri delle varie tecniche di disegno dal fumetto ai videogame, dalla concept art alla virtual photography. Apericena con gli artisti al Burchiello di Laveno.

Domenica 18, ore 11 apertura con le autorità, i curatori e gli artisti della mostra “20 anni con il Weekend degli Umoristi” nella biblioteca di Villa De Angeli Frua. Verranno esposti materiali di archivio della storica manifestazione lavenese: foto, pubblicazioni, tavole, piatti in ceramica delle 20 edizioni.

Artisti fumetto, illustrazione e animazione

Paola Andreatta, Davide Besana, Flavia Ciglia, Carlo Cordella (Quadratirosa), Orsola Damiani, Marta Della Bella, Giorgio Ghisolfi, Stefano Gregorini, Giacomo Guccinelli, Samuele Omati, Nicola Perucca. Fotografie di Antonio Cereda dedicate alla Street Art con comics e supereroi.

Artisti manga, game art, pixel art, concept art, virtual photographer

Samuele Arcangioli, Luca Baggio, Cristiano Bonora, Emanuele Bresciani, Ida Cirillo, Giulia Colombo, Fabio Corica, Francesco Delrio, Alessandro Dimauro, Davide di Tria, Edo Faravelli, Francesco Favero, Valeria Favoccia, Claudia Gironi, Daniela Masera, Biancamaria Mori, Davide Nerenxa, Monique Pasini, Mauro Perini, Ivan Porrini, Giuditta Sartori, Filippo Scaboro, Cristian Scampini, Federico Vavalà.

SCARICA IL PDF con il programma di ComicSponde 2021 a Laveno Mombello

PROGRAMMA

10.7 ore 18 Anteprima in Atelier Capricorno, Cocquio Trevisago: inaugurazione mostra personale di Nicola Perucca “Città librerie e altre storie”con illustrazioni, acquarelli, disegni. Fino al 25.7.21.

10 e 31.7 MIDeC di Cerro-Laveno Mombello “I pesciolini di Biancini “ con Sarah Dalla Costa. Lab per avvicinare bambini e famiglie alla storia della ceramica lavenese e mantenere viva la tradizione attraverso la sperimentazione delle tecniche fondamentali. (Prenotazione obbligatoria al n. WhatsApp 379.2000406 di Sarah Dalla Costa, posti limitati max 10. Quota € 5,00).

18.7 ore 11 Villa Frua, conferenza dei direttori artistici del festival sulle tematiche di valorizzazione del fumetto in Italia insieme ai partner culturali. Apertura della mostra sul Weekend degli Umoristi. Giorgio Ghisolfi presenta i suoi libri.

18.7 ore 15 Hotel De Charme teamwork di pixel art e animazione con Ivan Porrini, pixel artist.

Ore 17 Villa Frua incontro di Virtual Photography con Emanuele Bresciani, Francesco Favero, Cristiano Bonora, Davide di Tria per un viaggio nella nuova frontiera della Virtual Photography percorrendo videogame di forte impatto (Supereroi, Pop Art, universo Marvel e DC, Corse). Special Guest Francesco Fossetti di EveryEye.

24.7 ore 11 Museo Bodini, Gemonio e ore 15 Villa Fumagalli, Laveno

Performance/Laboratorio “La casa degli usignoli. Favola giapponese con disegno manga”.

Un laboratorio di favola/musica sugli strumenti giapponesi come lo Shakuhachi, lo Shamisen e il Thaishogoto. Incontro con Stefano Ravotti polistrumentista, Sara Bodini, Monique Pasini e Giulia Colombo che predisporranno tavole da completare per i bambini che realizzeranno una favola animata. Numero contingentato, max 15 bambini, gratuito.

24.7 ore 17 Hotel de Charme teamwork di Valeria Favoccia, autrice di fumetti per Assassin’s Creed e Stranger Things, su fumetto e nuove tecnologie per il fumetto.

25.7 ore 16 Atelier Capricorno Cocquio Trevisago , teamwork con Nicola Perucca su tecniche e ispirazione nel disegno ad acquarello.

28.7 ore 17 Biblioteca Civica Villa Frua, presentazione dei libri di Davide Besana, firmacopie alla Libreria Mondadori di Laveno.

31.7 ore 15 Villa Frua, presentazione del libro di Davide Nerenxa “Biglietti di concerti cancellati”, firmacopie alla Libreria Mondadori di Laveno.

ore 17 Hotel de Charme Incontro con Luca Baggio, game artist e CEO di BadSeeds, tra manga e videogame, disegno e sviluppo.

01.8 ore 17.00 Villa Fumagalli teamwork disegnando dal vivo con Flavia Ciglia, Stefano Gregorini e Steve Cristian Scampini, finissage della mostra coi curatori e aperitivo con gli artisti al Burchiello di Laveno.

TUTTI GLI EVENTI SU

www.comune.laveno.va.it | www.qacademy.it | www.neoludica.eu Prenotazione obbligatoria agli incontri su https://comicsponde.eventbrite.it

Gli ingressi a mostre ed eventi avverranno nel rispetto della normativa Covid 19 vigente. Orari mostra Villa Fumagalli: venerdì 15.00-18.30; sabato-domenica 10.00-12.30, 15-18.30. Orari mostra Villa Frua: lun-gio 9-18, mar-mer-ven 9-14, sabato 9-18, domenica per gli eventi speciali negli orari previsti. Ingresso libero in ogni sede.

Location mostre e incontri

Villa Frascoli Fumagalli

via Labiena n. 87, Laveno Mombello

Villa De Angeli Frua

via Roma n. 16, Laveno Mombello

MIDeC Museo Internazionale del Design Ceramico Lungolago Perabò, Cerro di Laveno Mombello Hotel de Charme

viale De Angeli n. 46, Laveno Mombello

Museo Civico Floriano Bodini

via Marsala n. 11, Gemonio

Atelier Capricorno

via Fiume n. 6, Cocquio Trevisago