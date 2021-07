Gazebo di Fratelli d’Italia per sostenere Bianchi e per il referendum sulla giustizia

(Foto di repertorio)

I dirigenti e i militanti di Fratelli D’Italia Varese saranno presenti con il proprio gazebo, secondo normativa anti-covid, per il sostegno al candidato sindaco del Centrodestra Matteo Bianchi.

L’appuntamento è per sabato 24 luglio dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza del Podestà, e sabato 24 e domenica 25 luglio dalle 10 alle ore 18 in Viale Belforte davanti al civico 99 e a San Fermo Piazza Spozio.

«Come sottolineato da Giorgia Meloni, raccoglieremo le firme per i referendum relativi alle necessarie riforme della magistratura al fianco dei tutto il Centrodestra. E’ necessario iniziare un processo di riforma radicale della magistratura dopo le inquietanti vicende del caso Palamara – precisa la nota, firmata dal commissario cittadino per le elezioni Patrizio Frattini – Bisogna riformare la magistratura per scardinare il sistema delle correnti che ne ha fatalmente compromesso l’immagine».

Faranno eccezione però nei gazebo varesini «Due quesiti per i quali non ci uniremo alla raccolta firme: quello sulle misure cautelari e quello sella legge Severino, figli più della legittima cultura radicale che quella della Destra nazionale – aggiunge il documento – La proposta referendaria sulla carcerazione preventiva, al di là delle condivisibili motivazioni, impedirebbe di arrestare spacciatori e delinquenti comuni che vivono dei proventi dei loro crimini. Noi vogliamo fermare la criminalità senza se e senza ma. Allo stesso modo la legge Severino deve essere profondamente modificata per le sue evidenti storture, ma la sua totale abolizione significherebbe un passo indietro nella lotta senza quartiere alla corruzione e oltretutto rischierebbe di dare il potere ad alcuni magistrati di scegliere quali politici condannati far ricandidare e quali interdire dai pubblici uffici».