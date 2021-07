Gianetti Ruote, in attesa del Mise solidarietà dalle fabbriche di tutto il territorio

Prosegue il presidio all’esterno della fabbrica di Ceriano Laghetto, dove i lavoratori della Gianetti Ruote protestano dal 3 luglio, giorno nel quale sono stati licenziati con una mail dalla proprietà.

In attesa dell’incontro convocato al MISE il 22 luglio, i lavoratori e i sindacati chiedono di poter ripartire con la produzione e cercare un compratore che rilevi le quote del fondo d’investimenti tedesco Quantum, proprietario della fabbrica che realizza ruote per tir, camion e per le Harley Davidson, una delle poche al mondo attive in questo comparto.

I rappresentanti dello Spi Cgil della Brianza oggi, mercoledì 21 luglio, si sono recati a Ceriano Laghetto con la segretaria generale Anna Bonanomi e tutta la segreteria per manifestare vicinanza e supporto alle lavoratrici ed ai lavoratori della Gianetti Ruote.

Al presidio all’esterno della Provincia di Monza e Brianza di martedì 20 luglio c’erano anche diversi rappresentanti di fabbriche e aziende di tutto il territorio: tra gli altri i delegati Fiom dell’Iveco di Suzzara, le Rsu della Electrolux di Solaro e della Systemair di Barlassina.