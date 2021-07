I Giardini Estensi di Varese suonano blues con il grande Kirk Fletcher

Kirk Fletcher, nato e cresciuto a Los Angeles, California, è senza dubbio uno dei più grandi

chitarristi blues degli ultimi anni. Venerdì 30 luglio sarà in scena ai Giardini Estensi di Varese, per un appuntamento imperdibile per gli estimatori del genere.

L’evento, organizzato da Black&Blu, all’interno del più ampio cartellone di Black&Tube, porta in città un’artista riconosciuto a livello internazionale. Nominato per ben quattro volte ai Blues Music Awards e nel 2015 ai British Blues Awards, vanta una carriera ventennale al fianco di nomi della storia del Blues come il leggendario Charlie Musselwhite, “The Fabulous Thunderbirds”, di cui è stato la chitarra solista per ben tre anni e, più recentemente, le sue eccelse qualità di chitarrista ritmico lo hanno portato al fianco del grande Joe Bonamassa. Ha suonato anche con i suoi eroi Blues quali Pinetop Perkins, James Cotton, Hubert Sumlin e molti altri.

Oltre a leggende del blues Kirk ha prestato le sue mani sapienti a stelle del rock e pop come, tra gli altri, Cindy Lauper e il nostro Eros Ramazzotti in un tour mondiale. Rappresenta il punto di incontro tra tradizione e innovazione con uno stile alla chitarra capace di mescolare i generi senza discostarsi troppo dai vecchi maestri e con un virtuosismo che non è mai fine a se stesso.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00, ingresso 15€ intero (info prevendite su blackbluefestival.com). Giovedì, sempre ai Giardini Estensi, l’appuntamento è con il concerto di Davide Shorty.