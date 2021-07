Gioca l’Italia, rinviata l’inaugurazione della nuova piazza di Abbiate Guazzone

E’ stato rinviato a data da destinarsi, ma sicuramente dopo le vacanze estive, il concerto che avrebbe aperto l’inaugurazione della nuova piazza Unità d’Italia, ad Abbiate Guazzone, recentemente sottoposta ad un’importante operazione di ammodernamento.

La cerimonia era in programma per questa sera alle 21, proprio in coincidenza con la partita della Nazionale contro il Belgio.

Tutto rinviato, dunque, al mese di settembre. La nuova data sarà comunicata in seguito.