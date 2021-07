Giovedì 29 luglio alla Tela di Rescaldina arriva la poesia Haiku

La poesia Haiku arriva a La Tela. L’osteria sociale del buon essere di Rescaldina propone giovedì 29 luglio alle 20.30 “Per un po’ di poesia in più. Laboratorio in versi Haiku”, una serata all’insegna dell’essenzialità.

È l’essenzialità della poesia giapponese che in soli tre versi e diciassette more (unità di suono in fonologia) raccoglie sensazioni, pensieri ed emozioni; ed è l’essenzialità di una cucina che vuole dare risalto agli ingredienti.

Conduttore della serata sarà Giovanni Benzi, scrittore, libraio e carismatico maestro di cerimonie in molti corsi e workshop di scrittura creativa. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Slowbyte, associazione che ha come obiettivo la promozione di attività di qualità a sostegno della crescita e della maturazione dell’individuo attraverso la scrittura, con il metodo SH!U proponendo laboratori di poesia nei luoghi di ritrovo come bar, osterie e ristoranti.

La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0331.297604.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 – Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it