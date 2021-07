Gobik vestirà la Gran Fondo Tre Valli Varesine

La liason tra il mondo della Tre Valli Varesine e la squadra professionistica di casa nostra – la Eolo-Kometa – è sempre più stretta. Dopo l’annuncio di Eolo come sponsor principale della Gran Fondo che da qualche anno accompagna la grande classica della “Binda”, ecco quello che riguarda Gobik. L’azienda di abbigliamento sportivo che veste il team di Ivan Basso e dei fratelli Contador è divenuto sponsor tecnico della gran fondo stessa e realizzerà la maglia celebrativa della manifestazione.

Una “esclusiva” che sarà consegnata a tutti i partecipanti che si iscriveranno entro il 31 luglio e che per questo riceveranno un “benefit” particolare e ambito. La Gran Fondo di disputa nel weekend del 2-3 ottobre (sabato la cronometro, domenica le prove in linea su due diversi itinerari da 103 e 130 Km) e anticipa di due giorni la Tre Valli Varesine numero 100 di martedì 5 ottobre.

«Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione con il marchio Gobik – spiega Renzo Oldani, presidente della SC Binda – Azienda che rappresenta anche un legame con il patrocinatore del nostro evento, Eolo. Siamo contenti di indossare le maglie di Gobik, una marca che è presente nell’ambito di competizioni a livello internazionale».

Per l’azienda spagnola, che ha sede nei pressi di Murcia e che oltre alla Eolo-Kometa fornisce il materiale alla UAE Emirates dell’attuale maglia gialla Pogacar, ha parlato il brand manager Gino Dona. «La Tre Valli è organizzata da persone che ormai da molto tempo sono legate al mondo del ciclismo. Hanno organizzato il mondiale Gran Fondo 2018 e rappresentano una società storica con una gara professionisti che festeggerà i suoi cent’anni. É nata la possibilità di entrare nel nostro primo patrocinio totale in Italia per mostrare il nostro prodotto e il nostro modo di fare».

Oltre alla maglia celebrativa, Gobik offrirà 100 voucher sconto del valore di 10 euro ciascuno per l’iscrizione alla 5a Gran Fondo Tre Valli Varesine: per sfruttarlo si può inserire il codice GOBIKGF21 al momento dell’iscrizione (fino a esaurimento).