È il gran giorno della finale degli Europei: cosa succede in provincia

E’ una giornata speciale per i tifosi italiani, quella di domenica 11 luglio: questa sera alle 21 a Wembley si giocherà la finale del Campionato Europeo di Calcio e, come tutti ormai sappiamo, l’Italia proverà a conquistare il suo secondo titolo continentale contro l’Inghilterra.

La Nazionale Italiana va in cerca del secondo titolo Europeo dopo quello vinto nel 1968. La coppa Europea non è mai stata vinta Oltremanica, ma gli inglesi non sono mai neanche arrivati in finale. (Leggi l’articolo con le informazioni sportive)

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now, ma molti sono i maxischermi organizzati in provincia, sia dalle amministrazioni comunali sia dalle feste in piazza e dai locali.

Da Arsago Seprio a Castiglione Olona, da Besano a Saronno, da Fagnano Olona a Bodio Lomnago: sono molte le realtà che hanno organizzato una visione collettiva dell’importante finale:potete trovare qui i principali.

A Varese, in particolare, il comune ha organizzato due punti di visione collettiva: ai giardini Estensi e all’Ippodromo: erano su prenotazione, i posti sono andati esauriti in poco tempo: il comune segnala di NON presentarsi all’apertura, perchè verranno fatti entrare esclusivamente i prenotati.

La Prefettura di Varese invita alla prudenza e al rispetto delle norme e delle misure anti contagio: “A questo proposito – si legge nella nota – si ritiene opportuno segnalare all’attenzione la necessità che i partecipanti a questi eventi osservino scrupolosamente il distanziamento e tutte le altre cautele sanitarie, quali la disinfezione delle mani e soprattutto l’uso delle mascherine”.