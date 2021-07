Grave incidente tra due auto a San Fermo, intervengono ambulanze e automedica

( foto tratta dalla Pagina Facebook di Mimmo Amerelli)

Grave incidente nel quartiere varesino di San Fermo. Attorno alle 19.30 due auto si sono scontrate in via Duino. Quattro le persone coinvolte, tre uomini e una donna, di cui una trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Varese.

Sul posto due ambulanze e l’automatica oltre ai mezzi dei vigili del fuoco. Anche una seconda persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale di Tradate in codice giallo.