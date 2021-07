Malore per Cosimo Cerardi, il segretario del Pci varesino in cura in ospedale

La federazione di Varese del Partito Comunista Italiano ha comunicato questa mattina, giovedì 22 luglio, che il segretario provinciale Cosimo Cerardi è stato colpito da un grave malore e attualmente si trova ricoverato in ospedale per le cure del caso.

Cerardi, volto storico della sinistra varesina, era tutt’ora in prima linea per le imminenti elezioni amministrative per le quali stava dando una mano soprattutto alla lista di Busto Arsizio “La Sinistra Chiara per Busto” ma anche a Varese.

Cosimo Cerardi si trova ormai ricoverato da una decina di giorni per accertamenti specifici dopo un malore. I compagni di partito, che per Cerardi sono una vera e propria famiglia, hanno deciso diffondere la notizia soprattutto perché impegnati in questi giorni a sostituire Cerardi nelle impellenze burocratiche relative alla campagna elettorale.

«Cosimo è il nostro braccio e la nostra mente – spiega il compagno di partito Pippo Pitarresi -, purtroppo in questa fase facciamo fatica anche ad avere informazioni e a tenere un contatto con lui. Non ci resta che mettere tutto la nostra cura per portare avanti il suo impegno fino al suo ritorno».