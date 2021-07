Il “grazie” del personale di Malattie Infettive di Busto Arsizio all’associazione Lontanimanonsoli

L’associazione “Lonanimanonsoli” è stata in prima linea per assistere il personale ospedaliero di Busto Arsizio nel duro lavoro degli ultimi mesi contro il Coronavirus.

Per questo il personale del reparto di malattie infettive dell’ospedale bustocco ha deciso di dedicare una targa.

“Dobbiamo trovare il tempo di fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nelle nostre vite. Grazie per non averci lasciato soli”. Queste le parole incise sulla targa.

E dall’associazione arriva una risposta e una nuova sfida:

“Un grandissimo ringraziamento a tutto il personale del reparto di malattie infettive di Busto Arsizio per il dono di questa targa. Per noi è molto importante sapere che tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi é stato utile. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e che continuano a credere in questo progetto….ci aspetta una grandissima sfida….serve un ecografo per il reparto….ci date una mano? Vi aggiorneremo con gli eventi in programma a settembre”.