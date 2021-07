Il Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale si trasferisce nella sede del CSV

Maurizio Ampollini, Direttore del Centro di Servizi per il Volontariato (CSV) Insubria di Varese ha accolto venerdì 26 giugno, nella sede del CSV, Isidoro Cioffi Coordinatore del Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale (GLP).

Per il quadro normativo ampiamente modificato il GLP si trasferirà a breve dalla sede storica della Provincia di Varese, appunto, nella sede varesina del CSV.

Insieme con Guido Ranza membro del gruppo di lavoro da vari anni, Cioffi ha brevemente illustrato la storia e gli scopi di questo tavolo di lavoro che si è riunito, tranne in questo periodo Covid, ininterrottamente dal 1986, una volta al mese, negli ambienti della Provincia di Varese.

Istituito dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Varese, caldeggiato dall’indimenticato Edoardo Balduzzi, fra i padri della moderna psichiatria come momento di incontro e coordinamento degli operatori psichiatrici, il gruppo negli anni si è gradualmente allargato a tutti coloro che, nell’ambito provinciale, si occupano di tematiche legate alla salute mentale: dagli operatori all’associazionismo dei pazienti, dei familiari, dei volontari, alla realtà universitaria, agli enti locali, al mondo della scuola, della cultura, alle associazioni sportive, alla società civile.

Grazie all’esperienza ormai più che trentennale, unica ed eccezionale nel panorama lombardo e nazionale, il GLP oltre ad esser luogo privilegiato di informazione e di scambio sui temi dell’assistenza psichiatrica, è stato promotore di numerose ed interessanti iniziative condotte anche nelle scuole e negli ambienti pubblici della città di Varese e del territorio provinciale.

Il Direttore del CSV Insubria ha garantito, come ha fatto fino ad ore la Provincia di Varese, la più ampia disponibilità alla collaborazione sinergica con il GLP come punto di riferimento fondamentale ed in costante evoluzione nell’ambito della promozione di una corretta cultura contro lo stigma ed a favore di iniziative finalizzate all’inclusione sociale del sofferente psichico.