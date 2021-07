Guasto a Milano fra Porta Vittoria e Lancetti, ritardi su diverse linee

Un guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria fra Milano Pota Vittoria e Lancetti ha causato da poco prima le 7 di lunedì 26 luglio ritardi fino a 15 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea. È in corso l’intervento dei tecnici Rfi.

Sulla Saronno.Milano-Lodi a causa del guasto è in ritardo il treno 24114. Soppresse le corse 24120 e 24115. Il treno 24121 oggi parte da Garbagnate Milanese.

Problemi anche sulla Treviglio-Milano-Varese: ritardi per i treni 24521, 24518, 24513,24514.

Sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano il treno 11012 viaggia con 14 minuti di ritardo per sosta prolungata di altro convoglio.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano la corsa 2415 oggi non sarà effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in deposito.