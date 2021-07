HR manager del futuro: competenze e sfide nel questionario della Liuc Business School

Come sta cambiando la funzione Human Resources nelle nostre aziende? Quali nuove sfide si prospettano per chi lavora in quest’ambito? E ancora, il manager HR può diventare un vero e proprio business partner?

Attorno a questi temi si sviluppa la survey dal titolo “L’HR del futuro: competenze e sfide”, promossa dal Centro di Ricerca sul Cambiamento, la Leadership e il People Management della LIUC Business School, in collaborazione con Bosch TEC ed Hays Executive.

«L’obiettivo principale – afferma Elena Tosca, Direttore del Centro – è quello di identificare quali sono le competenze da sviluppare e le sfide che i responsabili HR devono affrontare per far fronte al nuovo mondo VUCAD2 (volatile, uncertain, complex, ambiguous, digital, diverse) ed agli impatti dell’emergenza COVID-19».

Un’iniziativa che si inserisce nell’attività del Centro, da anni dedicato all’analisi e all’approfondimento dei nuovi modelli di management, del livello di engagement dei collaboratori e del rapporto con i capi.

«La modalità di indagine – precisa Elena Tosca – è quella della survey online, che ci permette di raccogliere direttamente dai protagonisti del settore informazioni puntuali sul tema affrontato. Una scelta che ci consente di affiancare il rigore metodologico all’essere ‘sul campo’».

La ricerca si basa sulla compilazione di un questionario, destinato ad HR manager o a chi in azienda ne fa le veci.

Tutte le info per partecipare alla survey su www.liucbs.it

I risultati saranno presentati in forma aggregata nel corso di un Workshop che si terrà nel mese di febbraio 2022.