“I passeggeri di Wizz Air si presentino in aeroporto in anticipo per facilitare i controlli del green pass”

La compagnia low cost Wizz Air incoraggia i passeggeri a effettuare il check-in in aeroporto almeno due ore prima della partenza e a recarsi al desk del check-in, anche se è già stato effettuato il check-in online.

A causa delle più severe normative sui viaggi internazionali, i passeggeri dovrebbero arrivare in aeroporto in anticipo in modo da consentire un controllo rapido di tutti i documenti di viaggio e dei certificati necessari richiesti dal paese di destinazione, in modo da convalidare la carta d’imbarco del passeggero.

All’arrivo in aeroporto, i passeggeri devono recarsi direttamente al desk del check-in Wizz Air, dove il personale di assistenza a terra della compagnia aerea verificherà se il passeggero è in possesso del certificato necessario, del permesso e del risultato negativo del test Covid-19, nonché il rispettivo modulo di registrazione online richiesto dal paese di destinazione.

Se i documenti risultano validi, Wizz Air emetterà una nuova carta d’imbarco che consentirà ai passeggeri di salire a bordo del volo. Se il passeggero non sarà in grado di presentare tutti i documenti richiesti, la compagnia aerea sarà costretta ad impedire l’imbarco, poiché il passeggero potrebbe non essere accettato nel paese ospitante. Il mancato rispetto di queste norme comporterà sanzioni elevate sia per il passeggero che per la compagnia aerea.