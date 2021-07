Il Pimpa presenta una “Giornata delle Meraviglie” contro la guerra

Appuntamento online per una diretta Facebook sulla pagina del Cloun Il Pimpa dove verrà presentata una iniziativa molto importante che si terrà ad ottobre. Coloro che questa sera (martedì 27 luglio) si collegheranno, alle 21, potranno partecipare alla presentazione della Giornata delle Meraviglie.

La manifestazione si terrà domenica 17 ottobre, a Varese ed è organizzata dall’associazione “Per far Sorridere il Cielo – Claun il Pimpa – Odv”, che nasce con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo, con il supporto organizzativo dell’Associazione 23&20 di Varese e la partnership di VareseNews in collaborazione con numerose altre associazioni italiane ed estere.

Il progetto nasce per sensibilizzare tutti sul fatto che ogni bambino debba poter godere del dono grande della Meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Tutto questo purtroppo è negato ai bimbi che vivono la guerra, che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti. Tener viva la meraviglia del bambino fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie e immaginare un mondo quantomeno diverso.

Il 17 ottobre la Giornata della meraviglia si terrà in Siria, in Iraq e nella Striscia di Gaza, e in più di

20 piazze italiane con laboratori e spettacoli per bambini di ogni tipo, sempre alla ricerca della meraviglia. Durante la giornata verrà proposto a tutte le piazze il laboratorio “Le dodici “fatiche” dei bimbi della guerra”.

In conclusione da tutte le piazze verrà lanciata la lanterna della meraviglia, per far si che la possa volare lontano e raggiungere tutti. Durante questa giornata si potrà anche donare un aiuto concreto alla nostra “Meraviglia di Scuola” che nasce nel villaggio Al Mosader in una delle zone più povere ed emarginate della Striscia di Gaza, proprio per sostenere 220 bambini dai 3 ai 6 anni in un percorso che faccia riappropriare loro del dono della Meraviglia.

Per saperne ti ricordiamo l’appuntamento di martedì 27 luglio, alle 21, alla pagina Facebook del Claun Il Pimpa.