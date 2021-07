Il rombo delle Harley a sostegno dei lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto

Un appuntamento che gli appassionati non potevano perdere.

Il piazzale della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto domenica 18 luglio si è riempito di Harley Davidson, la mitica motocicletta statunitense amata dai rider di tutto il mondo.

Il rombo dei motori ha evidenziato la vicinanza alla lotta dei lavoratori, licenziato via mail il 3 luglio perché la proprietà, il fondo di investimento tedesco Quantum, ha deciso che non è più funzionale il sito brianzolo. Dipendenti e sindacati però hanno rimarcato come a Ceriano Laghetto il lavoro ci sia, ci siano centinaia di ordini da evadere sia per le ruote dei tir e dei camion, sia per quelle delle Harley: quelle in acciaio vengono prodotte solo qui e l’azienda dovrebbe spostare la loro fabbricazione altrove: “Il binomio Gianetti Harley non deve morire ed oggi a dircelo sono venuti i nostri amici harleysti”, commenta il segretario generale di Fiom Cgil di Monza e Brianza Pietro Occhiuto.

Sempre domenica 18 nel segno della solidarietà ai lavoratori in presidio permanente è stata organizzata una risottata a pranzo, con amministratori comunali e volontari ai fornelli.

La settimana che si apre è importante: martedì 20 è stato proclamato lo sciopero generale in Brianza e giovedì 22 luglio è fissato l’incontro al Mise per provare ad aprire uno spiraglio tra proprietà e lavoratori, con la mediazione del Governo. Nel frattempo prosegue la ricerca di imprenditori disposti a rilevare la produzione.