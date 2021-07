Il saronnese Marco Zaffaroni nuovo allenatore del Chievo Verona in serie B

Una panchina in serie B per Marco Zaffaroni, classe 1969, nato a Milano e cresciuto a Saronno e nel Saronno.

L’A.C. ChievoVerona ha annunciato lo scorso venerdì 9 luglio di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra all’allenatore reduce dalla bella stagione alla guida dell’Albinoleffe in serie C, portato fino ai playoff promozione.

Zaffaroni ha firmato un contratto fino al 30/06/2022, con opzione fino al 30/06/2023. Ex calciatore, con una lunga carriera tra la serie B e la serie C cominciata proprio a Saronno, dove è tornato nel 1998 per due splendide stagioni condite da 66 presenze e 7 reti, ha giocato anche nella Solbiatese, nel Legnano e nella Pro Patria prima di appendere le scarpette al chiodo e passare “dall’altra parte”: nella stagione 2009/2010 inizia l’esperienza da allenatore a Perugia, in qualità di vice di Giovanni Pagliari, poi alla Folgore Verano in Eccellenza, Folgore Caratese in serie D, Caronnese, Monza (riportato in serie C) e Albinoleffe in C1 con due playoff raggiunti in due stagioni.

Arriva in un momento non semplice per la società veronese, esclusa dalla serie B per problemi di bilancio e pendenze non risolte: sono stati annunciati ricorsi e i gialloblu sono partiti per il ritiro, sicuri della soluzione positiva della vicenda.