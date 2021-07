Nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della palestra di Casciago

Completati i lavori alla palestra di via Grizia a Casciago, nel quadro del finanziamento da 200 mila euro arrivato da Regione Lombardia per diverse opere di riqualificazione da completare in paese.

Due sono stati completati e inaugurati lo scorso 31 maggio: si tratta del parco giochi La Pinetina e del parcheggio di via Manzoni, ad uso della casa di riposo e della scuola di Morosolo: 95 mila euro per il parcheggio, 67 mila euro per il parco giochi e 28 mila euro per la palestra.

Sul tetto della struttura sono comparsi i panelli fotovoltaici, un investimento nella direzione della sostenibilità, del risparmio energetico e del risparmio economico per il Comune. Una scelta green, che prevede anche il rifacimento delle luci interne e renderà più fruibile il centro sportivo. Contemporaneamente sono anche state sistemate e pulite le aree sul retro della palestra.