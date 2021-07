Implantologia a carico immediato in sedazione cosciente da Confident

Da qualche giorno in Viale Belforte 5B a Varese, è operativo lo studio dentistico Confident. Siamo andati a conoscere il Direttore operativo, e abbiamo fatto qualche domanda su una branca odontoiatrica molto importante, l’implantologia a carico immediato, che può essere affrontata anche con il supporto della sedazione cosciente.

Buongiorno. Chi è il professionista che di occupa di implantologia a carico immediato?

Il Dottor Daniele Provenzano, chirurgo della clinica che nella sua carriera ha gestito centinaia di queste casistiche e quindi ha un’ottima esperienza in materia.

Di preciso cosa si intende per implantologia a carico immediato?

Si tratta di una tecnica attraverso la quale, seguendo uno specifico protocollo e a seguito di un’attenta valutazione clinica, è possibile, in un’unica seduta, procedere a estrazione e inserimento degli impianti con collocazione del provvisorio in massimo 24 ore.

Vista la portata dell’intervento, qual’è l’impatto sul paziente e quali sono i disagi post operatori?

Innanzitutto il paziente è impegnato in un unico passaggio chirurgico e grazie all’ausilio della sedazione cosciente, l’impatto psicologico e i disagi pre e post intervento sono ridotti. E’ altresì importante nella psicologia del paziente, affrontare tutto in un unico intervento.

Cos’e la sedazione cosciente? C’è uno figura medica che se ne occupa?

E’ una forma di anestesia che produce rilassamento e controlla la sensazione dolorosa, senza indurre la perdita di coscienza. Il paziente è quindi sveglio e vigile, ma affronta l’intervento in modo rilassato. Viene fatta da una figura professionale anestesiologica che ha anche diversi anni di esperienza in ambito ospedaliero, attraverso l’utilizzo di farmaci ad uso ambulatoriale. Gli effetti spariscono poi velocemente e non ci sono particolari controindicazioni, se non le normali precauzioni in termini di allergie.

C’è un particolare profilo di paziente che è idoneo all’implantologia a carico immediato? Possono sottoporsi tutti a questo tipo di intervento?

In linea di massima qualsiasi paziente portatore di protesi mobile o che abbia gli elementi dentali compromessi e chiunque debba riabilitare un’arcata dentale fissa in tempi brevi. Ma è solo il professionista che può valutare, caso per caso, dopo un’attenta valutazione anamnesi, se l’intervento è fattibile o se bisogna ricorrere a tecniche differenti e alternative terapeutiche.

Fondamentali sono gli strumenti diagnostici e le casistiche del medico nel fare la valutazione clinica. Nei nostri centri il professionista ha a disposizione una TAC 3D di ultima generazione che gli permette di vedere l’osso in 3 dimensioni, individuando così la porzione d’osso qualitativamente e quantitativamente idonea e l’esatta misura degli impianti da utilizzare, nonchè in fase diagnostica per verificare la fattibilità dell’intervento.

Una volta inserito l’impianto, in quanto tempo il paziente potrà avere i denti? E’ un intervento per cui il paziente deve esporsi notevolmente sotto il profilo economico?

Entro le 24 ore il paziente ha già una struttura provvisoria fissa, attraverso la quale può riacquisire una certa funzione ed estetica. Una volta trascorso il periodo di osteointegrazione, il paziente avrà la sua struttura protesica fissa definitiva.

Oggi possiamo vantare protocolli rodati e collaudati che permettono con soli 4-6 impianti di avere riabilitazione fissa (contro gli 8-10 impianti tradizionali) e di usare materiali leggeri e moderni e questo influisce anche sui costi dell’intervento, che diventano più abbordabili.

Confident Varese

Viale Belforte 5/B, Varese Orari di apertura

Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 20 Parcheggio gratuito Sito internet | Facebook

(Tutte le informazioni sui Direttori Sanitari sono consultabili su www.confident.dental e presso ciascuno Studio Dentistico Confident)