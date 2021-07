In canoa alla scoperta degli angoli più belli del Verbano, quando lo sport e il turismo sostenibile si incontrano

Un nuovo modo di vivere, a bordo dell’acqua e a contatto con la natura, le bellezze del Verbano. Lake Maggiore Canoe e la guida escursionistica Davide Pazzaglia inaugurano una nuova iniziativa “green” che unisce sport e turismo sostenibile: uscite a bordo della canoa canadese per ammirare alcuni degli scorci più suggestivi del Maggiore da una prospettiva differente e inedita per molte persone.

Tutti i giorni dalle 10, per tutta l’estate e la bella stagione, la guida ambientale condurrà infatti uscite ed escursioni alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti e nascosti della sponda lombarda del Lago Maggiore: dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso, famoso monumento nazionale, alle Fornaci di Caldè, complesso archeo-industriale dal glorioso passato, remando lungo alcune “perle nascoste” grazie all’esperienza come guida nel mondo del turismo,

L’idea nasce dalla passione di Davide per la canoa canadese e dalla voglia di rilanciare il turismo sostenibile nel suo territorio: «La canoa canadese è un mezzo sostenibile, ecologico e molto comodo per esplorare il lago in un connubio di attività fisica ed arricchimento culturale da una prospettiva differente» spiega la guida e l’ideatore del tour, che aggiunge: «Questa tipologia di canoa richiama subito l’avventura, con un tocco di eleganza: il suono dell’acqua e l’andamento ritmato della pagaiata permettono di svuotare la mente dai pensieri di tutti i giorni e godere del momento presente immersi tra i colori dell’acqua e del cielo. I benefici della canoa non sono solo mentali, ma anche fisici, in quanto rafforza l’apparato scheletrico allenando equilibrio, concentrazione e coordinazione».