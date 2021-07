Inaugurata a Brebbia la sala consiliare dedicata ad Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone

«Ci auguriamo che chi entrerà in questa sala potrà provare la stessa emozione che abbiamo provato noi nel vederla nascere, passo dopo passo».

Poche e misurate parole del sindaco di Brebbia Alessandro Magni che hanno lasciato trasparire l’emozione di un momento, quello che permette alle istituzioni di legarsi coi bisogni reali e quindi sostenere coi fatti azioni concrete come quelle dove il primo presidio dello Stato – il Comune – , mette nero su bianco un messaggio chiaro: noi ci siamo e crediamo nelle persone che hanno sacrificato la loro vita per difendere i valori della legalità.

Il Comune di Brebbia da oggi ha dunque la sua sala consigliare dedicata a chi ha pagato il prezzo più alto per difendere uno degli uomini simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone, saltato in aria assieme alla moglie e alla scorta proprio assieme ad Antonio Montinaro, Assistente della Polizia di Stato-Medaglia d’Oro al Valor Civile, che stava sulle auto lì apposta per proteggere il magistrato ma che nulla hanno potuto fare contro i chili di tritolo. Montinaro lo sapeva che il rischio era alto, e più di una volta aveva ripetuto alla moglie, Tina, come ancora oggi ricorda, che «se decideranno di farci morire, mi raccoglieranno col cucchiaino».

In una giornata di sole è stato tagliato il nastro e scoperta una targa proprio per ricordare la forza e il sacrificio di quest’uomo. Alla cerimonia lunedì mattina era presente anche Paolo Bocedi, presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura SoS Italia Libera.

La cerimonia ha avuto luogo alle 10.30 e a seguire è avvenuta la firma del protocollo d’intesa tra l’Associazione Italia Libera ed il Comune di Brebbia, proprio nella giornata del 29° anniversario della strage di Via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta.

La manifestazione si concluderà venerdì 30 luglio 2021 alle ore 20.30 quando alla presenza della signora Tina Montinaro verrà intitolato il viale d’accesso alla Piazza della Chiesa ad Antonio Montinaro, tappa fondamentale e conclusiva di questa iniziativa.

Saranno presenti le varie autorità militari, civili e religiose. Poste Italiane celebreranno l’evento conclusivo insieme al Comune di Brebbia realizzando l’annullo filatelico dedicato: le cartoline edite da Poste Italiane in tiratura limitata saranno omaggiare agli intervenuti durante l’ evento.

Il progetto di entrambe le intitolazioni e la manifestazione sono stati condivisi con il ministero dell’Interno, Ufficio relazioni esterne e Cerimoniale, che ha onorato il Comune di Brebbia di poter apporre su ogni targa e manifesto lo Stemma Araldico della Polizia di Stato accanto a quello del Comune.