Incendi in Sardegna, centinaia di sfollati e migliaia di ettari in fiamme

Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l’area del Montiferru, nell’Oristanese. Il gigantesco rogo divampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, non è ancora stato domato. In nottata sfollati gli abitanti di Cuglieri, nel primo pomeriggio a Scano Montiferro. Sono quattrocento le persone evacuate, abitazioni danneggiate, migliaia di ettari di territorio divorati dal fuoco.

Christian Solinas, presidente della Sardegna, ha parlato di «almeno 10mila ettari di vegetazione distrutti» e ha detto che ci sono «aziende e case bruciate». I soccorritori stanno cercando di arginare e spegnere i roghi con tutti i mezzi a loro disposizione, compresi sette aerei anfibi Canadair

La Protezione Civile ha chiesto aerei ai paesi dell’Unione Europea. Curcio ha riunito l’unità di crisi e Di Maio ha annunciato l’arrivo dei primi due canadair dalla Francia.

La Lombardia è già pronta ad attivare squadre e mezzi per fornire tutto l’aiuto di cui ha bisogno la Sardegna in questo momento, ha comunicato Regione Lombardia.