Incidente allo svincolo tra Legnano e l’A9, muore giovane di 22 anni

Grave incidente stradale questa notte, poco dopo l’una, nel tratto autostradale tra Legnano e lo svincolo A9, al chilometro 14, in direzione di Milano. Nello scontro tra due auto un giovane di 22 anni ha perso la vita. Ferite invece due ragazze di 21 e 22 anni.

Sul posto per i rilievi la Stradale di Busto Arsizio, i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Alle ore 05 sull’autostrada A8 Milano-Varese, è stato riaperto il tratto compreso tra Legnano e Origgio Ovest in direzione Milano.

(foto di repertorio)

(seguono aggiornamenti)