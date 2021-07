Incontro con l’autore domenica a Marnate: ecco Marina, l’impiegata che vince i concorsi letterari

I suoi successi hanno appassionato Marnate e tutta la valle Olona. Marina Berta, l’impiegata 53enne che negli ultimi anni sta collezionando, uno dopo l’altro, tanti successi letterari grazie ai racconti che ama scrivere, racconterà di sé domenica sera, in un evento che l’Amministrazione comunale ha voluto organizzare proprio per omaggiare questa concittadina ricca di talento.

La serata nasce grazie alla collaborazione con l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea che, entusiasti per la loro nuova sede marnatese (il vecchio casello prospianese, di fronte al bunker), avevano promesso che quegli spazi avrebbero arricchito la comunità di occasioni di incontro e di scambi culturali.

La scrittrice in erba sarà presentata dalla giornalista di VareseNews Santina Buscemi: con un vivace scambio di battute fra le due, i marnatesi potranno conoscere meglio Marina, che avrà dunque la possibilità di parlare di sé e di leggere alcuni racconti al pubblico.

Entusiasta della serata l’assessore alla Cultura Sara Liguori, che commenta: «L’Amministrazione comunale è orgogliosa di poter finalmente dedicare una serata di incontro con autore alla nostra concittadina Marina, vincitrice di un nuovo riconoscimento per il suo talento nella scrittura. Dalla sua passione per la scrittura in pausa pranzo sono nati incredibili racconti che avremo il piacere di sentire direttamente da lei in una serata che sono sicura sarà la prima di tante in cui avremo piacere di congratularci per i suoi meritati successi».

L’appuntamento è per le 20.45 in via Lazzaretto a Marnate, ingresso libero.

Per partecipare, occorre chiamare la Biblioteca di Marnate al numero 0331/368227 e prenotare.

Una serata ricca di stimoli interessanti per tutti, per ricordare che, quando c’è talento, con impegno, dedizione e un po’ di ambizione si può arrivare ovunque.