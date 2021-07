“Ho incrociato 2 svizzeri in e-bike con sulla testa un pannello solare di 2 metri”: è il Sun Trip

Scrive Alessandro Ambrosetti sul gruppo Facebook di VareseNews Oggi nel Varesotto “Ciao a Tutti, ieri a Lozza mi è capitato di incrociare 2 svizzeri in e-bike con sulla testa un pannello solare di 2 metri per ciascuno. Non ho potuto fotografarli perchè stavo guidando, li ha visti qualcun altro? Si sa se è qualche iniziativa ecologista, qualche guinness o sono solo un po’ matti?”

Come si dice, buona la prima. Si tratta infatti di due partecipanti al Sun Trip Europe, il primo electric-solar bicycle rally del mondo partito il 16 giugno da Lione e che percorrerà circa 10 mila chilometri in giro per l’Europa, da Bruxelles a Riga, dal Passo dello Stelvio alla Spagna. Evidentemente passando per Lozza, dove Alessandro ha avuto modo di avvistare due partecipanti. Il racconto della partenza su EuroNews:

Curiosando sul sito si possono anche vedere i nomi dei partecipanti, da che paese provengono e i loro mezzi: ogni partecipante ha un veicolo diverso, ognuno compie il viaggio con i suoi tempi. C’è chi impiegherà un mese e chi tre, a seconda del ritmo. Si tratta di uomini, donne e persone con mobilità ridotta. Troviamo così i due “svizzeri col pannello solare in testa” di cui nell’avvistamento: si tratta di Sybille e Daniel Jenny, passati da Riga il 28 giugno.

I partecipanti in tutto sono 40, i paesi attraversati 33, sponsor dell’iniziativa è la Commissione Europea e il tutto è partito in occasione della “Settimana verde europea”, tenutasi dal 31 maggio al 4 giugno 2021. Lo scopo degli organizzatori è quello di porre l’accento sulla mobilità sostenibile e sull’obiettivo di fare dell’Europa il primo continente “neutro” energicamente entro il 2050.

Sun Trip Europe “Rende l’immagine dell’Europa che vorremmo vedere furturo, il tipo di viaggio stesso è una dicharazione del tipo di trasporto e di energia che vogliamo per il domani”, ha dichiarato Florian Bailly, organizzatore.

Qui potete seguire l’evolversi del viaggio:

Pagina Facebook Sun Trip Europe

Sito ufficiale dell’evento www.thesuntrip.com

Nel mentre occhi aperti: potrebbero passare altri partecipanti nei prossimi giorni, anche dalle nostre parti!