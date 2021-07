Infortunio sul lavoro a Carbonate, fratture al braccio e amputazione di un dito per un operaio di 53 anni

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda di Carbonate, in provincia di Como, dove un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9 alla Ompi srl di via Boccacio. Per cause ancora in corso di accertamento l’operaio stava lavorando su un macchinario per la tornitura quando la mano e il braccio sono stati agganciati dall’apparecchiatura.

Un uomo ha riportato fratture multiple al braccio oltre all’amputazione del mignolo della mano sinistra.

Sul posto insieme ai Carabinieri di Cantù e ai Vigili del fuoco di Como sono intervenute due ambulanze con il supporto dell’elisoccorso decollato da Milano, che ha trasportato il ferito all’Ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Le condizioni del 53enne sono serie ma non è in pericolo di vita.