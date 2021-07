Inizio di settimana con l’afa poi temporali e clima più fresco sul Varesotto

Si annuncia una prima parte di settimana turbata dal maltempo per la provincia di Varese. Temporali anche violenti colpiranno in maniera diffusa il territorio nelle giornate di martedì e mercoledì abbassando notevolmente le temperature anche di 6-8 gradi.

Dal bollettino del Centro Geofisico Prealpino si prevede un lunedì inizialmente soleggiato, dal pomeriggio nuvolosità in aumento su Piemonte e Lombardia occidentale con temporali in serata su Ossola, Verbano, Ticino e Lario in estensione nella notte anche all’Est, localmente anche sulla pianura pedemontana. Temperature massime in lieve aumento, caldo più afoso con temperature massime tra i 30 e i 33 gradi.

Martedì molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali sparsi, fin dal mattino e anche in pianura. Rare schiarite, di primo mattino e in serata. Nettamente più fresco, calo delle temperature massime tra i 24 e i 26 gradi.

La tendenza per mercoledì 14 e giovedì 15 Luglio fa intravedere un miglioramento. Tempo in parte soleggiato ma ancora instabile e possibilità di rovesci e temporali. Massime verso 25/27°C.