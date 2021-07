Iniziati i lavori alle Bustecche, prende forma il centro sportivo del Città di Varese

Ruspe sul campo e lavori in corso alle Bustecche. Sono iniziati le opere per il rifacimento del centro sportivo del quartiere varesino programmate dopo l’accordo tra il Comune e il Città di Varese, la squadra di calcio nata nell’estate del 2019 e che milita in Serie D.

I lavori, così come ha affermato il presidente del club Stefano Amirante durante la presentazione della nuova stagione, dovrebbero concludersi entro la metà di agosto, con un nuovo terreno in sintetico nel campo principale a 11. Sono poi in programma altri lavori strutturali che riguarderanno gli spogliatoi e le tribune per rendere il centro omologabile per le partite della Juniores Nazionale.