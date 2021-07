La Cassazione condanna a 10 anni l’uomo che aggredì e uccise a Busto Arsizio Argia Maria Calmosi

Condanna definitiva a 10 anni per Pardalian Caldarar, l’uomo che il 16 novembre del 2017 (qui la cronaca di quel giorno) colpì e fece cadere a terra Argia Maria Calmosi, morta 4 mesi dopo essere stata sbattuta violentemente a terra dal 27enne rumeno mentre passeggiava in via Quintino Sella con la sorella.

La Corte d’Appello di Milano ha ridotto di ulteriori due anni la pena inflitta in primo grado dal giudice Piera Bossi che aveva riqualificato il reato da omicidio volontario in omicidio preterintenzionale in quanto l’obiettivo dell’uomo, completamente ubriaco, era quello di rapinare la donna e non ucciderla. La Cassazione ha confermato la condanna.