La community di Will fa tappa a Varese e scopre Villa Della Porta Bozzolo

Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, fa tappa a Varese con il tour Will Meets, organizzato in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia.

Nella mattina di sabato 24 luglio il team di Will prenderà parte, insieme alla delegazione FAI di Varese, a un’attività di cura e manutenzione del giardino della meravigliosa Villa Della Porta Bozzolo in via Senatore Camillo Bozzolo 5 a Casalzuigno, poco distante da Varese. Dimora di campagna cinquecentesca della nobile famiglia Della Porta, nel Settecento divenne fastosa residenza estiva, munita di uno scenografico giardino in stile barocco. In questa splendida cornice il team di Will e i partecipanti all’iniziativa, insieme ai volontari del Fai, si dedicheranno alla pulizia di erbacce, roseti e aiuole e al riordino della ghiaia dei viali. Seguirà una visita guidata alla Villa. Il ritrovo è alle ore 9 e l’attività si concluderà entro le 12.

A seguire, Will incontrerà la community locale a Linea Ottantotto, il locale dove un tempo arrivava il capolinea della tramvia storica di Varese 88. L’appuntamento è alle 17.55 in via Guido da Velate 9. Sarà un momento di ascolto e confronto, in cui si parlerà anche di quali temi interessano davvero nel dibattito pubblico e di quale futuro i giovani immaginano per l’Europa. Sarà offerto un piccolo aperitivo. È possibile confermare la propria partecipazione qui.

La tappa del team di Will a Varese fa parte dell’iniziativa Will Meets, un tour di ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare la community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il team di Will si è già fermato nelle regioni del Sud e Centro Italia e proseguirà poi verso Valle d’Aosta e Piemonte.

Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all’iniziativa della Conferenza sul futuro dell’Europa, piattaforma lanciata dall’Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell’UE.