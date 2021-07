La festa (in presenza) dei 444 diplomati dell’ITE Tosi: “Nonostante tutto ce l’abbiamo fatta”

Sono rimasti lontani per un anno e mezzo, chiusi nelle loro camerette e davanti ad un computer. Ma per l’ultimo saluto alla loro scuola no. L’ITE Tosi non ha infatti voluto rinunciare al suo tradizione diploma day. «Siamo in qua in pochi rispetto a come siamo abituati per questa festa ma quella di questa sera è davvero un’emozione grandissima, dopo un anno e mezzo un po’ a casa e un po’ a scuola» ha detto la preside Amanda Ferrario.

I 444 neo diplomati hanno così sfilato sul palco uno ad uno, tocco in testa e toga sulle spalle, ricevendo dalle mani della Preside il loro diploma. «Voi avete passato gli anni più belli del vostro percorso a casa ma nel farlo mi avete insegnato cosa vuol dire libertà -ha rivelato poi Ferrario ai suoi ragazzi-. Libertà è essere padroni di voi stessi e voi lo avete fatto in modo incredibile: siete stati capaci di stare a casa, di stare lontani e siete arrivati alla fine di questo percorso e non di una scuola qualunque, dell’ITE Tosi». Un percorso che si è concluso con un record di 100 e 100 e lode -85 per l’esattezza- e «questo vuol dire che più le cose sono complicate più ci si dà da fare».

Una cerimonia in presenza che si è svolta sotto gli occhi di chi ha guidato buona parte di questi anni difficili, l’ex ministro Lucia Azzolina. «So bene che avete sofferto tantissimo -ha detto- e so anche che mi avrete odiata, quando ad esempio a febbraio 2020 il covid ancora non faceva paura ma io bloccai i viaggi di istruzione. Ma credetemi: ho sempre lavorato per voi e se oggi questa giornata è possibile è grazie alla comunità scolastica che tanto si è impegnata in questo periodo. Vi hanno definito come degli untori, quelli che non vogliono studiare e vogliono l’esame facilitato. Ma io vedo ragazzi resilienti, che si sono impegnati a credo davvero che voi siate la nostra speranza per il futuro». Durante la cerimonia, tra l’altro, alla ex ministra è stato anche consegnato un “diploma d’onore” dell’istituto.

Chi invece un diploma del Tosi ce lo ha già da qualche anno è il Sindaco Emanuele Antonelli. «Io ho fatto questa scuola quando ancora era la ragioneria» ha detto il Primo Cittadino prima di chiedere un applauso per «dirigenti, professori, tutti voi ragazzi, personale e soprattutto i vostri genitori». Il sindaco ha così ripercorso la sua carriera da commercialista e da politico assicurando che «in tutti questi ruoli ho fatto tesoro di quanto ho imparato qui. Voi avete basi solide e l’esperienza sarà il curriculum migliore per il vostro futuro. Io oggi sono qui a fare il tifo per l’Italia, quindi faccio il tifo per tutti voi».

E da domani le strade di questi 444 ragazzi e ragazze si lasceranno alle spalle questa scuola. «Sappiamo le difficoltà che abbiamo passato, specialmente in questo periodo -ha detto dal palco una studentessa, Shannon Sangineto-. Ma nonostante tutto quello che è successo, la DAD e la distanza siamo vittoriosi e siamo qui a festeggiare il nostro futuro». E dopo anni passati in fondo al viale Stelvio «io in questi giorni mi sono fatto una domanda: cos’è il Tosi? -ha continuato un altro studente, Lorenzo Perotta-. Ho capito che non esiste una risposta, che ognuno avrebbe la sua. E la verità è che questa scuola ci mancherà».