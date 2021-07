La “Festa della Montagna” degli Alpini di Varese torna (anche) sul Campo dei Fiori

Dopo la pausa forzata dello scorso anno la Festa degli Alpini di Varese torna sul Campo dei Fiori. Un evento che però non sarà ancora come quelli prima del covid, con le immense tavolate e i tanti eventi perchè “ancora non siamo pronti a rischiare tanto ma torneremo lassù assieme a tutti voi”, si legge in una nota.

“Con la voglia che ci contraddistingue nel voler fare e nel voler tornare alla normalità, abbiamo iniziato a sistemare l’area che circonda il Grand Hotel, la scalinata che porta alla Via Sacra e alle Tre Croci nella convinzione di voler condividere con i nostri amici questo posto meraviglioso”.

L’appuntamento è nelle date del 14 e 15 agosto “con un menù ridotto come quello proposto l’anno scorso presso la nostra Sede con la possibilità di consumarlo nei prati che circondano il Grand Hotel, facendo un pic-nic per poi godersi la montagna e il panorama mozzafiato che offre”.

Non solo Campo dei Fiori però. “Saremo anche in Città presso la nostra Sede dal 10 al 15 agosto con un menù da asporto, con la nostra polenta unica e insostituibile che avete dimostrato di apprezzare anche in città con un caldo esagerato perché mangiare la polenta degli Alpini a Ferragosto è una tradizione alla quale non possiamo e non vogliano rinunciare e perché la polenta di Ferragosto sapete bene che si trasformerà in donazioni agli Enti del nostro territorio che aiutano i più bisognosi”.