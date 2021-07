La festa di Jerago Beach non ci sarà: “Non potremmo vivere al meglio questa esperienza”

“Viste le condizioni non potremmo vivere al meglio e con il giusto spirito questa fantastica esperienza”. Con questa comunicazione l’associazione “Amici di Paese” di Jerago con Orago comunica quello che era già nell’aria: per questa stagione estiva la rassegna estiva di Jerago Beach non ci sarà. Lo staff dell’associazione sarà comunque attivo nell’organizzazione dei tornei estivi di beach volley.