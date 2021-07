La Lombardia supera quota 11 milioni di somministrazioni

La Lombardia vuole raggiungere prima possibile l’immunità di comunità. Nei centri vaccinali è arrivata l’indicazione di aumentare l’attività e le agende si sono ampliate.

Oggi le prenotazioni alla Schiranna superano le 3000 dosi a cui si devono aggiungere quanti si presentano per gli accessi liberi : over60 a cui viene somministrato Janssen, e gli insegnanti a cui viene somministrato Moderna.



La chiamata libera degli insegnanti si concluderà domani, 21 luglio, ma si prevede una replica a fine mese.

Da inizio agosto, i tempi dei richiami torneranno ai 21 giorni per Pfizer e ai 28 per Moderna come all’inizio della campagna vaccinale e poi allungati per gestire il calo di dosi.

L’incremento di vaccinati ieri è stato di 96.742 con un utilizzo quasi del 97% di quanto consegnato. Sono stati vaccinati 11 milioni e 70.000 persone di cui 5.866.461 donne e 5.203.547.