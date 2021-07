La navigazione sul Lago Ceresio riparte e punta all’elettrico

Venerdì 16 luglio 2021 a Lugano erano presenti le isitituzioni con il Sindaco di Valsolda, Laura Romano, il Sindaco di Claino con Osteno Giovanni Bernasconi (che ricopre anche la carica di Vice Presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla), in vidochiamata il Sindaco di Porlezza Sergio Erculiani impossibilitato alla presenza, il Direttore dell’Autorità di Bacino Maurizio Tumbiolo e il Membro di Direzione della Società Navigazione Lago di Lugano Carlo Maria Acquistapace.

Molteplici i temi affrontati, primo fra tutti l’orario 2021 dei battelli della Società Navigazione Laghi. La stagione in corso, considerata come anno di transizione, presenta una griglia oraria delle tradizionali crociere sul Ceresio e sarà oggetto di un ulteriore potenziamento nell’anno 2022, auspicando che la prossima stagione sia effettivamente quella del ritorno alla normalità ed agli standard pre-pandemia.

Tutti gli orari e le corse sono consultabili sul sito della Società che potete consultare cliccando qui.

La svolta verso l’elettrico

Con l’occasione è stato trattato anche lo stato di avanzamento dei lavori di elettrificazione che riguardano la MN Ceresio 1931 che entro l’estate si appresta a una seconda vita ed un nuovo varo, sancendo un primato a livello svizzero, in quanto primo battello di linea interamente elettrico di grandi dimensioni.

Il percorso di elettrificazione intrapreso da SNL è un progetto pluriennale che si concluderà nel 2035 con l’elettrificazione dell’intera flotta, che vede il necessario coinvolgimento di Enti, Comuni e Amministrazioni di tutto il lago. Un progetto all’avanguardia che riscontra entusiasmo anche da parte dei primi cittadini del versante italiano e dell’Autorità di Bacino, che si sono dichiarati interessati a supportare il progetto con la realizzazione di infrastrutture a terra per la ricarica dei natanti, sia per quanto riguarda il trasporto turistico, sia per quanto concerne il trasporto pubblico via lago.

Un incontro positivo, in soluzione di continuità a quanto precedentemente discusso nell’incontro del 31 gennaio 2020, che sintetizza una visione e delle tematiche condivise per un rilancio sostenibile della navigazione sul lago di Lugano, al fine di incrementare le corse di trasporto pubblico e turistico per un futuro via lago green e sostenibile.