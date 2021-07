La notte delle stelle cadenti nei beni del Fai

Si perde nella notte dei tempi l’origine della scienza più antica del mondo, quella che ha dato impulso alle prime riflessioni teoretiche insieme alle predizioni sul destino degli uomini. Ancora oggi, questo universo tanto misterioso non cessa di destare stupore e aspettativa, emozioni che stanno alla base del pensiero filosofico e di ogni creazione artistica, al punto che la stessa etimologia della parola “desiderio” evoca una “nostalgia di stelle” squisitamente esistenziale.

E anche quest’anno, per tutti gli appassionati di astronomia come per gli animi romantici, molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apriranno in notturna in occasione delle “Sere FAI d’Estate” con una rassegna di osservazioni astronomiche all’aria aperta, nella magica atmosfera dei loro parchi e giardini, lontano dalle luci e dal clamore cittadini. I primi appuntamenti sono attesi già per il mese di luglio e si susseguiranno per tutta l’estate, in particolare in occasione della suggestiva Notte di San Lorenzo martedì 10 agosto.

Il programma dei prossimi appuntamenti in LOMBARDIA:

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Martedì 10 agosto 2021

Un appuntamento per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero e per immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Nel corso della serata di martedì 10 agosto, ingressi con visita guidata alle ore 18.30 e 19.30, e a seguire possibilità di cena in corte alle 20.30. Dopo la cena, il grande prato di Torba è a disposizione per l’osservazione libera delle stelle sino alle ore 23. Per consentire la massima sicurezza di tutti i partecipanti sarà possibile anche il solo accesso al prato a partire dalle ore 21.15.

È raccomandata la puntualità.

Ingresso + visita guidata: intero € 12, iscritti FAI € 5;

Ingresso + visita guidata + cena, h.18.30 – 20.30: intero € 52, iscritti FAI € 40;

Ingresso solo prato, dalle ore 21.15: intero € 5, iscritti FAI € 3

Palazzo e Giardini Moroni, Bergamo

Mercoledì 11 e sabato 28 agosto 2021

Grazie alla collaborazione del gruppo FAI Giovani di Bergamo, il Bene FAI nel cuore della Città Alta Palazzo e Giardini Moroni – tra le proprietà di più recente acquisizione – apre le porte per alcuni appuntamenti speciali dedicati all’osservazione guidata della volta celeste, a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Gianni Locatelli. Visitatori e amanti delle stelle potranno partecipare all’osservazione che si terrà nell’area agricola

dell’ortaglia, angolo di campagna in uno dei centri storici più belli d’Italia: un’occasione unica per stare a contatto con la natura e imparare a orientarsi nel cielo stellato. Si consiglia di indossare abiti comodi e di portare con sé una torcia, una coperta e un repellente per zanzare. In caso di mal tempo l’evento sarà annullato. Ingressi: Intero: € 12; Iscritti FAI: € 8; Ridotto (6-18 anni): € 8

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Martedì 10 e mercoledì 11 agosto 2021

In occasione della Notte di San Lorenzo, martedì 10 e mercoledì 11 agosto la cinquecentesca dimora di campagna Villa Della Porta Bozzolo apre le porte eccezionalmente di sera per un appuntamento dedicato alle stelle cadenti con l’osservazione guidata della volta celeste a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. Alle ore 22 visitatori e astrofili potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo stellato nello scenografico parco della Villa, scrutando stelle e pianeti con il telescopio, proiettati in tempo reale su uno schermo. Villa Della Porta Bozzolo sarà aperta a partire dalle ore 18 e offrirà la possibilità di riservare presso il Ristorante interno I Rustici il proprio cestino picnic (Per informazioni e prenotazioni 3348916214 –

daniela@schiaffi.it).

Biglietto Villa e parco con osservazione: Intero € 15; Iscritti FAI €7; Ridotto 6-18 anni € 8; Studenti 19-25 anni € 9; Convenzione famiglia 38

Biglietto parco con osservazione: Intero € 8; Ridotto 6-18 anni € 6; Studenti 19-25 anni €7, Iscritti FAI € 4, Convenzione famiglia 22.

“Astronomi per una notte” fa parte del calendario di “Sere FAI d’Estate”. Per informazioni su eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.serefai.it