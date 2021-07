La Openjobmetis “pesca” in Polonia: preso l’americano Trey Kell

Con una mossa a sorpresa, la Openjobmetis Varese ha scelto un altro tassello per la prossima stagione. Si tratta di un giocatore americano, Trey Kell, play-guardia di 25 anni, che nello scorso campionato è stato protagonista in Polonia dove ha vinto il titolo con la maglia dello Stal Ostrow, squadra che non aveva mai conquistato lo scudetto.

Originario di San Diego, dove ha giocato anche a livello di NCAA, Kell è alto 1,92 e dopo il college ha giocato in Canada (ai Moncton Magic) e, appunto, in Polonia con nel mezzo una breve parentesi nella Lega Adriatica con i bosniaci dell’Igokea. Per lui anche un’esperienza a livello di coppe, visto che proprio con Ostrow ha disputato la Fiba Europe Cup persa in finale contro gli israeliani dello Ironi Nes Ziona.

Compagno di squadra dell’ex biancorosso Denzel Andersson, nel campionato polacco, Kell ha segnato 16,4 punti con 4,8 assist a partita e il 34,1% nel tiro da lontano; in Fiba Cup ha invece fatto registrare 14,7 punti con 5,1 assist pur calando nella percentuale da 3 punti (26,3%). Interessante, visto il ruolo, anche il suo contributo a rimbalzo visto che viaggia intorno alle cinque carambole a partita.

Meno indicativa la sua esperienza a livello di nazionali, nel senso che ha curiosamente vestito la maglia della Siria (!) per due partite delle qualificazioni al Campionato d’Asia, segnando 34,5 punti per match in un contesto obiettivamente non paragonabile ai tornei europei. Ora per lui si profila l’avventura in Serie A: la firma per Varese è stata confermata anche dalla sua agenzia e ciò ne fa il terzo giocatore ingaggiato dalla Openjobmetis dopo gli italiani Alessandro Gentile e Guglielmo Caruso.