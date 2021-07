La Pro Patria si muove: preso Stanzani dal Bologna

È un attaccante il primo volto nuovo per la Pro Patria versione 2021-22: la società della presidente Patrizia Testa ha infatti chiuso una trattativa per portare a Busto Arsizio una punta giovane e promettente come Leonardo Stanzani.

Ventun’anni compiuti ad aprile, Stanzani arriva dal Bologna, e anche se non ha mai esordito in Serie A è finito diverse volte sul tabellino dei marcatori rossoblu con la formazione Primavera (8 reti). Nella stagione appena terminata il nuovo Tigrotto ha giocato nel Pontedera e con i toscani ha fatto esperienza in Serie C, andando a segno in tre occasioni con una rete segnata anche alla Pro.

Ora per lui si spalancano le porte dello “Speroni” ma da padrone di casa: il contratto è biennale (fino al 30 giugno ’23) con la possibilità di un prolungamento per una terza stagione. Insomma, Turotti (e Prina) credono nel giocatore nato all’ombra delle Due Torri e alla ricerca di una ulteriore crescita agonistica.