La rapina in banca, il futuro Politeama e la droga in garage nel podcast del 23 luglio

Le principali notizie di venerdì 23 luglio

Rapina in una banca di Sumirago. È successo attorno alle 12.30 quando tre persone incappucciate ma non armate hanno fatto irruzione facendosi consegnare 70.000 euro. I clienti presenti sono stati radunati in una stanza, poi i malviventi si sono fatti aprire la cassaforte dove hanno preso il denaro e poi sono fuggiti. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere della zona e hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

La situazione pandemica. Attualmente la Lombardia si trova e mantiene, alla luce dei parametri decisi nel nuovo decreto, la zona bianca, la fascia con le restrizioni più blande. L’incidenza dei contagi settimanali si attesta oggi a 29 nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti con sfumature diverse tra le province: i tassi maggiori a Cremona 42, a Mantova con 39 e a Varese con 38.

Nel mese di luglio in Lombardia la variante delta è divenuta dominante al 59% mentre la Alpha è al 14%. L’85% dei nuovi positivi infatti non risulta vaccinato, mentre il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Il Comune di Varese ha pubblicato il bando internazionale per la ristrutturazione del cinema teatro Politeama. Dovrà essere uno spazio innovativo nel cuore della città. il bando prevede un finanziamento di circa 10 milioni di euro, di cui circa 1 milione per la progettazione. Il nuovo teatro dovrebbe essere pronto entro il 2025.





La madre dell’ex calciatore Billy Costacurta è morta inseguito a un incidente. Alla guida della sua auto è andata a sbattere contro la cancellata di un’azienda a Cavaria con Premezzo. Margherita Beccegato, 87enne, potrebbe essere rimasta vittima di un malore

Era andato a verificare se il garage che avrebbe dovuto affittare fosse in ordine ma al suo interno ha trovato una sorpresa del tutto inaspettata: 50 kg di marijuana e hashish. L’imprenditore di Legnano, proprietario del box, ha subito chiamato i Carabinieri per denunciare l’accaduto. Il garage è stato messo sotto controllo dalla Guardia di Finanza che ha pizzicato un cittadino albanese mentre apriva il garage con un mazzo di chiavi. Immediatamente è scattato il blitz e l’arresto del soggetto.