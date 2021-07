La superciclabile, l’inchiesta sull’incidente del Mottarone e la sosta a Busto nel podcast del 2 luglio

Le principali notizie di venerdì 2 luglio

Ci sono altri 11 indagati per la tragedia del Mottarone costata la vita a 14 persone e il ferimento di un bimbo lo scorso 23 maggio per la caduta della cabina sulla funivia di Stresa. Quattordici in tutto, quindi, gli indagati elencati nella richiesta di incidente probatorio, tra cui due società, Ferrovie del Mottarone e la Leitner, che si occupava della manutenzione dell’impianto. Fra i reati contestati l’attentato alla sicurezza dei trasporti, la rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravata dal disastro, e un reato di falso contesto all’unico indagato agli arresti domiciliari.

Una “superciclabile” da Milano fino a Malpensa, passando da Saronno e Busto dove le aree ex ferroviarie diventano nuovi centri di sviluppo: sono gli interventi che Ferrovie Nord Milano, con Regione Lombardia, ha in messo in cantiere sotto il nome evocativo di “progetto Fili”. Un progetto avveniristico e complesso con l’intervento dell’Accademia di Brera, che dal cuore antico di Milano vuole portare nuovi spazi a Saronno, dentro all’ex Isotta-Fraschini, piuttosto quello che riguarda Busto bArsizio e punta al centro il recupero delle aree ex-ferroviarie: i binari sono stati interrati da venticinque anni, ma la “piastra” in superficie è ancora poco qualificata. A tenere insieme questi pezzi della «megacity» lombarda ci sarà anche una «superciclabile da Cadorna al Terminal 2 di Malpensa» ha spiegato Andrea Gibelli.

La comunità di cardano al Campo ha ricordato il giorno che scosse l’intera comunità. A 8 anni dalla sparatoria in comune che colpì la sindaca Laura Prati e il suo vice Costantino Iametti, una piccola folla di cardanesi e le autorità cittadine si sono riunite per ricordare la figura della vittima che morì tre settimane dopo quell’aggressione per mano del vigile Giuseppe Pegoraro.

La zona è diventata a disco orario nel giro di una mattinata e un’ora dopo il posizionamento dei cartelli che regolano la sosta oraria, le auto sono state sanzionate. È successo a Busto Arsizio nel controviale che costeggia viale Duca D’Aosta. Tutte le vetture sono state sanzionate anche quelle lasciate in sosta prima della modifica. Le contravvenzione da pagare è di oltre 29 euro.

ATS Insubria ha attivato anche per l’estate 2021, da lunedì 5 luglio a venerdì 27 agosto, il servizio di guardia medica turistica, che opererà presso l’ambulatorio di Luino.I turisti, temporaneamente presenti nelle aree dei distretti di Luino e Laveno-Cittiglio, potranno inoltre rivolgersi anche ai medici di assistenza primaria che svolgono l’attività nei medesimi ambiti.