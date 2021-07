Laboratori, visite al museo e musica. La domenica di Artigiani in borgo al Sacromonte

Domenica 25 luglio presso il borgo del Sacromonte di Varese si svolgerà la seconda edizione della rassegna Artigiani in borgo in una giornata densa di eventi e attività, organizzata da A.P.S. Parteno Mani Maestre.

La mostra mercato di artigianato di qualità apre i battenti dalle ore 10 alle ore 20, in un percorso espositivo che si estende tra le sale della location Camponovo e i vicoli adiacenti. Nel corso della giornata, Mani Maestre propone diversi eventi collaterali in un programma denso di attività pensate per intrattenere i visitatori nel connubio tra arte, cultura e turismo, organizzate in collaborazione con i soci Artigiani dell’associazione e con le realtà partner della manifestazione.

I visitatori potranno raggiungere comodamente la location grazie ai servizi di trasporto pubblico e turistico con la Funicolare Varese Sacromonte, con la Tourist Line domenicale gratuita del Comune di Varese, o a piedi dalla via Francisca.

LABORATORI DI ARTIGIANATO

I laboratori artigiani sono attivi su prenotazione, da effettuarsi anche direttamente presso l’infopoint Mani Maestre fino ad esaurimento posti. Tutti i laboratori si terranno presso la sede degli Amici del Sacro monte in via del Ceppo 5 a Santa Maria del Monte.

Il programma

ore 11 – BELLE FUSTELLE – a cura di Re Mida

ore 15 – DAL MOSAICO ROMANO AL PIXEL – a cura di Andrea Sala Arend, Maestro mosaicista

ore 17 – NELLA BOTTEGA DEL LIUTAIO – a cura di Simone Assunto, Maestro liutaio

VISITA GUIDATA AL MUSEO POGLIAGHI

La visita al borgo del Sacromonte e alla mostra mercato si arricchisce con eventi collaterali dal forte impatto culturale nell’ottica di valorizzazione del patrimonio artistico del luogo.

Nel pomeriggio alle ore 16 si terrà la visita guidata dalla location Camponovo alla Casa Museo

Pogliaghi. La residenza ospita una ricca ed internazionale collezione di opere d’arte che spazia dai

reperti egizi e greco-romani fino a manufatti dall’estremo oriente, disposti accanto alle opere dello stesso Pogliaghi, tra le quali spicca il modello originale proprio della porta del Duomo. La visita è anche l’occasione per conoscere la figura di Lodovico Pogliaghi, artista poliedrico,

scultore, pittore, scenografo e medaglista che visse al Sacro Monte fino al 1950.

Il costo della visita è di 7 euro a persona ed è necessario prenotare fino ad esaurimento posti ai

seguenti contatti: info@sacromontedivarese.it – tel. 3664774873

MUSICA AL TRAMONTO – TRAMLINE JAZZ BAND

La giornata si chiude al tramonto sulla Terrazza del Mosè, dove i visitatori potranno ascoltare l’ottima musica revival jazz della Tramline Jazz Band, che ripropone in chiave attuale brani degli anni ‘40 e ‘50 che riprendono la freschezza e la spontaneità di un’epoca nella quale per divertirsi bastavano un grammofono e una pedana per ballare.

Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si ringraziano per il sostegno: Location Camponovo, Amici del Sacromonte, Le Tavole del Gusto. In partenariato con il Comune di Varese nel quadro degli eventi dell’Estate Varesina.