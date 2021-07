Il laboratorio politico di Progetto Concittadino 2021 parla di cultura e invita Filippo del Corno

Prosegue con successo l’iniziativa di Progetto Concittadino e Collettiva* dal titolo «La Città Insieme»: tre incontri pubblici, per progettare con i cittadini e le cittadine la Varese del futuro.

«Bisogna cambiare anche le pratiche politiche e di partecipazione – ha affermato Cinzia Iommazzo di Progetto Concittadino – Noi pensiamo che nel governo della cosa pubblica i momenti di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza debbano essere rafforzati e valorizzati, per far sì che la parola partecipazione non sia solo uno slogan ma una pratica politica quotidiana».

Dopo i primi due appuntamenti dedicati alla Città Verde e alla Città che include e cura, cui hanno partecipato più di sessanta persone ad incontro, sabato 3 luglio, a partire dalle 16.30 presso i giardini di Villa Mirabello sarà la volta dell’appuntamento dedicato a Città è cultura, cui parteciperà l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno.

Come ha dichiarato Maria Grazia D’Amico, di Collettiva*: «Bisogna prendersi cura dei luoghi e migliorare la vita di coloro che li abitano, per creare le condizioni affinché siano le persone stesse a decidere qual è il modo più desiderabile di vivere la propria vita».

Sono già molte le proposte raccolte nel corso dei primi due momenti di confronto con la città. Il risultato di questi laboratori partecipativi costituirà il Manifesto Programmatico di Progetto Concittadino 2021.