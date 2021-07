Laglio, George Clooney arriva nelle zone devasate dal maltempo. E parte la raccolta fondi

Ora che il peggio è passato Laglio cerca di rimarginare le ferite. E lo fa anche con il suo concittadino più famoso, George Clooney. L’attore che da anni ha una casa nel piccolo comune devastato martedì da una violenta perturbazione è infatti arrivato nel comune per dare un messaggio di vicinanza e di supporto alla ricostruzione.

«E’ molto peggio di quanto pensassi -ha detto al TG1- La situazione a Cernobbio è molto grave, ma qui a Laglio è anche peggio. Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi. Ma questa città è sempre stata forte e continuerà ad esserlo. E’ una città resiliente”.

E per aiutare la ripartenza il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, ha scritto questo post sui social:

Da più parti ci sono pervenute reazioni spontanee di tanti cittadini colpiti dai tragici eventi alluvionali del 27 luglio: offerta di mano d’opera, di denaro o semplici, ma importanti, attestati di vicinanza.

Tutti sono apprezzati e ci danno la spinta per continuare il nostro lavoro.

Abbiamo ponti abbattuti, case lesionate e forse non più agibili, persone che hanno perso tutto, muri demoliti, valli in situazioni di grave, potenziale pericolo. Attività commerciali e abitazioni private parzialmente danneggiate.

Non sto ora a farvi il predicozzo sulla natura che si ribella, le variazioni climatiche e bla bla… Tutto vero.

Ora è il momento di rimboccarci le maniche e ricominciare.

Per questo abbiamo aperto, come Comune di Laglio, un conto corrente solidale presso la Banca Popolare di Sondrio per la raccolta fondi denominato:

“EMERGENZA ALLUVIONI 27 LUGLIO 2021”

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Cod. IBAN : IT34K0569610900000014453X30

Cod. BIC : POSOIT22