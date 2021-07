Lago Cromatico, il festival fa tappa a Laveno Mombello

Non poteva mancare il consueto appuntamento in cima a Monte Sasso del Ferro, alle Funivie di Laveno, una splendida terrazza affacciata sul Lago Maggiore. Protagonisti saranno Massimo Ghetti (flauto), Alan Selva (clarinetto) e Javier Gonzalez (fagotto) – il Trio Eccentrico – costituitosi nel 2001 e ormai un riferimento nel panorama musicale italiano ed europeo, per scelte artistiche e bravura. Il Trio proporrà celebri arie d’opera, con l’atmosfera di un salotto del diciannovesimo secolo. Musiche di W.A. Mozart; G. Rossini; G. Verdi; G. Bizet; G. Puccini; P. Mascagni.

VENERDI’ 9 LUGLIO

Funivie del Lago Maggiore, Laveno Mombello

Operisti a salotto | Trio di fiati Eccentrico

I° spettacolo: ore 18:30 | II° spettacolo: ore 21:00

EVENTO A PAGAMENTO. Ingresso concerto + biglietto funivia: 15 euro. Bambini fino a 3 anni gratis; dai 4 ai 12 anni: 5 euro. Pagamento sul luogo dell’evento. Per prenotazioni Tel. 3355946184 – 0332610303 e su EVENTBRITE.