Il lago di Varese, il processo mensa dei poveri e il nuovo centro sportivo Bustecche nel podcast del 15 luglio

Le principali notizie di giovedì 15 luglio

Sono quasi 400 i nuovi contagi registrati da ATS Insubria nei territori di Varese e Como nei primi 15 giorni di luglio. 214 di loro erano persone che non si erano vaccinate, mentre dei 180 ammalati vaccinati, solo 67 avevano completato il ciclo: in 123 avevano ricevuto solo la prima dose. Nessuno dei nuovi casi però ha dovuto fare ricorso alle cure degli ospedali. La buona notizia deve fare, però, il conto con una curva dei contagi in ripresa: nell’ultima settimana si è passati dagli 88 nuovi positivi dell’8 luglio ai 171 contati attuali. L’aumento più consistente dei nuovi positivi si registra nella fascia 50-64 anni e tra i minorenni.

Sono stati tutti rinviati a giudizio a Milano gli oltre 60 imputati del processo “mensa dei poveri”. Tra loro c’è anche l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani, e l’ex vicecoordinatore lombardo di Forza italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella. La prima udienza del dibattimento è fissata per il 18 novembre, davanti al tribunale di Milano.

Che cosa accadrà al lago di Varese quando diventerà balneabile? Quali conseguenze avrà il sovrappopolamento delle spiagge senza più il divieto di balneazione? Abbiamo chiesto a Roberta Bettinetti, docente del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio all’Università dell’Insubria ed esperta di ecosistemi acquatici, quali sono i cambiamenti più significativi ed “impattanti” che si potrebbero verificare quando il lago tornerà balneabile, cosa che potrebbe avvenire giù nel 2023.

«Non c’è ragione di credere che la presenza dell’uomo possa turbare in qualche modo l’equilibrio ecologico – spiega la docente – Occorrerà che i sindaci si preparino a gestire l’arrivo dei turisti e che i turisti siano responsabili. Ed è evidente che alcune zone dovranno essere preservate più di altre, come i siti archeologici: occorrerà per loro trovare il modo di delimitarli e proteggerli.». L’intera intervista è sulle pagine di VareseNews.

A due settimane da quel malore improvviso avuto nel rifugio dell’Alpe Veglia che gestiva, si è spento Lorenzo Scandroglio. Scandroglio, classe 1969, originario di Gallarate, era giornalista, scrittore e spesso presentatore di serate culturali. Da tempo si era trasferito prima in val Formazza, e poi al Città di Arona all’Alpe Veglia dove ha accusato il malore fatale.

è stato autore e traduttore per Jaka Book, Neri Pozza, Lietocolle Libri, Cda&Vivalda, Gribaudo, Archivi del ‘900 e altri editori, oltre che per testate nazionali, tra cui Il giornale, la7 e Radio Popolare. È stato caporedattore della rivista Alp nel primo decennio del Duemila. La sua passione per la montagna lo ha portato in prima linea anche nel soccorso alpino.

Ruspe sul campo e lavori in corso alle Bustecche. Sono infatti iniziate le opere di ammodernamento del centro sportivo del quartiere varesino programmate in seguito alla convenzione tra il Comune e la squadra di calcio del Città di Varese, che gestirà l’area per i prossimi 10 anni. Oltre al campo da calcio principale, che verrà realizzato in erba sintetica, entro il 15 agosto verranno sistemati anche gli spogliatoi e la tribuna, così da poter omologare il centro sportivo per la prossima stagione.

