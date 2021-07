L’Arcivescono Delpini al Campo dei Fiori per il ritorno della Madonnina

Un momento davvero speciale per il Campo dei Fiori. In occasione del ritorno della statua della Vergine in cima alla montagna dei varesini dopo l’intervento di restauro a cura del Comune di Luvinate, sarà direttamente l’Arcivescovo di Milano, S. E. Mons. Mario Delpini a benedire la “Regina Angelorum” in un momento di raccoglimento e di riflessione, in programma per martedì 10 agosto 2021.

“Dopo 8 anni di lavoro abbastanza complessi e diverse richieste da parte di tanti cittadini che attendevano questo traguardo, la Statua della Madonna è ritornata nei giorni scorsi al suo posto, a vegliare sul Campo dei Fiori. Anni particolarmente intensi, soprattutto a causa dell’incendio del 2017 e delle alluvioni del 2018 e del 2020. Abbiamo così pensato di programmare un piccolo evento, con la dovuta semplicità e sobrietà, invitando anche il nostro Arcivescovo e nei giorni scorsi abbiamo avuto la conferma della sua presenza. Siamo per questo davvero lieti e grati di questo dono –sottolinea il Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani– che certamente ci aiuterà nel riflettere sul senso di questa presenza materna, per il futuro della nostra montagna e delle nostre comunità”.

IL PROGRAMMA

L’Arcivescovo arriverà verso le ore 10.00 di martedì 10 agosto 2021 nella zona del Belvedere, tra Luvinate e Varese, a 1100 metri. Per l’occasione è al lavoro da qualche giorno un Comitato Organizzativo composto da Comune di Luvinate, Osservatorio Astronomico, Associazione Amici Campo dei Fiori, Protezione Civile Valtinella, Alpini di Varese, Ente Parco Campo dei Fiori. “La montagna è come sempre di chi la vive e per questo siamo lieti di poter contare sulla collaborazione di tante realtà, amici e volontari, così preziosi e sempre più indispensabili. Ogni persona sarà la benvenuta e nei prossimi giorni daremo evidenza delle opportune modalità di partecipazione”.