L’associazione Laura Prati ricorda la sindaca di Cardano, a otto anni dalla morte

In occasione dell’ottavo anniversario dalla morte di Laura Prati, la sindaca di Cardano al Campo, giovedì 22 luglio alle 21, davanti al municipio, per ricordarla in compagnia di musica e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Prati, insieme all’allora vicesindaco Costantino Iametti, il 2 luglio 2013 era rimasta ferita nella sparatoria in comune da parte del vigile Giuseppe Pegoraro: una ventina di giorni dopo morì.

Il ricordo di quel tragico giorno c’è già stato a inizio mese, con la partecipazione del sindaco Colombo e delle istituzioni.

L’associazione Laura Prati ha organizzato un secondo appuntamento per ricordare la sindaca: «Anche quest’anno l’intento è quello di rievocare quanto accadde spontaneamente la sera del 22 luglio del 2013 quando, arrivata la notizia che Laura non ce l’aveva fatta, la piazza di Cardano si popolò di persone che avevano voluto riversarsi davanti al municipio per dirle idealmente addio», spiega il figlio Massimo Poliseno.